На днях певица и звезда сериала "Школа" вышла замуж.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер рассказала, какие расходы были у нее на свадьбе. Так, звезда не хотела тратить много денег на наряд, поэтому нашла выход из ситуации. Тринчер обратилась в свадебный салон, который предложил ей сотрудничество.

"У меня был список свадебных салонов, которые мне предложили сотрудничество. Я такая, еврейская женщина. Мне просто жаба душу давит... Я такая думаю, 80 кусков отдать за свадебное платье… Стандартная расценка 50-80 тысяч гривен — это хорошее платье. Когда есть такая возможность, лучше вложить эти деньги в какой-нибудь важный момент: в свадебное путешествие или какое-то имущество, которое ты хочешь приобрести. Поэтому я просто договорилась о сотрудничестве", - поделилась Анна в интервью с Tanya Li.

Видео дня

Ещё одной большой статьей расходов была сьемка на свадьбе. Поскольку и Анна, и Александр Волошин являются блогерами, для них важно снять качественное видео.

"Все примерно в одной стоимости. Это дорогой видеооператор, потому что мы не можем на этом экономить. Тем более, что если для одних людей видеоряд может быть классным, то я же знаю все эти моменты. У меня есть эстетика кадра, я точно понимаю, как это должно выглядеть, у меня есть свое видение. Поэтому мне хочется видеть идеальный контент", – добавила певица.

Напомним, появились первые фото со скромной свадьбы Анны Тринчер.

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