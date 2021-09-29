Ирину Поплавскую заподозрили в романе с коллегой по сериалу.

Украинская актриса, которая исполняет роль Насти Глушко, Ирина Поплавская подогрела слухи о романе с актером Александром Соколовым (Макс Бондаренко).

Не успел сериал выйти в эфир, как уже стал очень популярным среди зрителей. В сериале рассказывается о "белой вороне", которая влюблена в своего шефа Макса Бондаренко. Пара так искренне играет свои роли, что у киноманов сложилось впечатление, что у них есть отношения и вне проекта.

В студии "Сніданок з 1+1" Поплавская четко не ответила на вопрос, встречается ли с Соколовым. Тем самым она подогрела слухи об их возможном романе.

"Я могу только сказать, что счастье любит тишину", - сказала Ирина.

Также артисты признались, что пока им сложно адаптироваться к новому графику жизни, так как восемь месяцев они провели на съемочной площадке. На данный момент съемки сериала окончены. На этой недели выйдут последние серии.

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Автор: Диана Могилевич