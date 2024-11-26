Ясиновский рассказал, что отношения с бывшей женой основаны на уважении.

Роман Ясиновский, известный украинский актер, откровенно рассказал о своей жизни вне сцены и экрана. Он поделился деталями своих отношений с бывшей женой, актрисой Викторией Литвиненко, и особенностями воспитания их 12-летней дочери Варвары.

Развод не стал поводом для вражды. Наоборот, Ясиновский и Литвиненко сохранили дружеские отношения, основанные на взаимоуважении и понимании. Актер подчеркнул, что приоритет для них обоих является благополучие дочери, и именно это побуждает их к постоянному диалогу и сотрудничеству.

"У нас дочь, которую воспитываем вместе, поэтому отношения очень хорошие, мы друзья. Я вообще считаю, что между родными людьми самое важное - диалог. И любовь - это тоже очень важно. С Викторией мы постоянно на связи, в диалоге - не через силу, а благодаря уважению и любви друг к другу. Любовь - это услышать, понять", - рассказал актер.

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Варвара проводит время как с отцом, так и с матерью. График проживания дочери гибко адаптирован к ее обучению и потребностям обоих родителей. В будни Варвара живет с отцом, поскольку его квартира находится ближе к школе. На выходные и каникулы девочка переезжает к маме. Такая модель воспитания позволяет Варваре получать достаточно внимания и заботы от обоих родителей, а также поддерживать тесную связь с каждым из них.

Ясиновский признался, что отцовство значительно повлияло на его жизнь и карьеру. Он научился лучше понимать себя и других, стал более ответственным и организованным. Актер считает, что опыт отцовства обогатил его как личность и помог ему раскрыть новые грани своего таланта.

Кроме семейной жизни, Ясиновский активно занимается творчеством. Он продолжает играть в театре и кино, участвует в различных проектах. Актер отметил, что искусство для него является не только профессией, но и способом самовыражения и познания мира.

Напомним, звезда "Поймать Кайдаша" рассказал о своем неординарном опыте работы вне мира кино.

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