Известная голливудская актриса Кейт Хадсон заявила о своей помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара вместе уже больше четырех лет.
Радостную новость актриса объявила в своем Instagram.
Кейт Хадсон опубликовала фото на фоне моря. На нем она целуется со своим 35-летним возлюбленным. А на пальце у нее – подаренное женихом бриллиантовое кольцо.
"Поехали!", – подписала снимок Хадсон.
Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава
Читайте такжеВ США пропала звезда "Доктора Кто"Пара встречается с 2016 года, хотя знакомы они около 15 лет.
В 2018 году у пары родилась дочь Рани.
У актрисы есть еще двое детей от прошлых отношений.
Хадсон известна по ролям в комедиях "Как отделаться от парня за 10 дней", "Золото дураков", "Алекс и Эмма" и "Модная мамочка".
Ранее о помолвке объявила американская певица Бритни Спирс. Она обручилась со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари.
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