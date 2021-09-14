Пара вместе с 2016 года.

Известная голливудская актриса Кейт Хадсон заявила о своей помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Пара вместе уже больше четырех лет.

Радостную новость актриса объявила в своем Instagram.

Кейт Хадсон опубликовала фото на фоне моря. На нем она целуется со своим 35-летним возлюбленным. А на пальце у нее – подаренное женихом бриллиантовое кольцо.

"Поехали!", – подписала снимок Хадсон.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава

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В 2018 году у пары родилась дочь Рани.

У актрисы есть еще двое детей от прошлых отношений.

Хадсон известна по ролям в комедиях "Как отделаться от парня за 10 дней", "Золото дураков", "Алекс и Эмма" и "Модная мамочка".

Ранее о помолвке объявила американская певица Бритни Спирс. Она обручилась со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари.

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Автор: Катерина Шварц