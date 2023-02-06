Даша Астафьева сильно изменилась.

Звезда Playboy, певица и волонтер Даша Астафьева поделилась с фанатами архивным фото. На нем она запечатлена еще подростком. Мало кто думал, что Астафьева в детстве выглядела настолько забавно.

Сама певица пошутила, что тогда она была "повелительницей ковров". В то время Астафьева носила короткую стрижку и была очень худым подростком.

"Секрет взрослой жизни в том, что ты действительно любишь и ценишь. Просто его становится больше. Узнали на первом фото повелительницу ковров?", - написала звезда.

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Своим постом певица показала любовь к животным. Ведь и на детском фото, и на втором снимке, где она позирует уже взрослой, рядом с ней собаки. Астафьева трепетно относится к питомцам. Сейчас у нее две собаки, которых она регулярно показывает в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от детского фото звезды. Они пишут, что она была очень милым подростком, и шутят, что теперь к ней точно приклеится прозвище "повелительница ковров".

Напомним, ранее неизвестные осквернили могилу деда Даши Астафьевой.

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