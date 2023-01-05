По словам певицы, то, что сделали неизвестные - новый уровень дна.

Украинская певица и модель Даша Астафьева пожаловалась на то, что кто-то спилил ёлку, которая много лет росла у могилы ее дедушки. Инцидент произошел накануне Нового года.

"Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. Накануне новогодних праздников на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие тв*ри..." – поделилась Даша в своем блоге в Twitter.

Как оказалось, это уже - единичный случай, который произошел на кладбище в Покровске. Одна из подписчиц Астафьевой рассказала, что подобная ситуация произошла и с могилами ее бабушки и дедушки.

Видео дня

"...елка у бабушки и дедушки на кладбище, я ею налюбоваться не могла, такой красавицы не найдешь... Вот мы приехали на Рождество и еще издалека все поняли - ее нет. Либо работники кладбища уничтожили, или кто-то украл и продал, или все вместе", - написала девушка.

Напомним, ранее Даша Астафьева отреагировала на обстрел Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: