Известная актриса упорно отмалчивалась, а теперь не сумела уйти от ответа.

Известная актриса Наталья Варлей, ставшая звездой благодаря фильмам "Вий" и "Кавказская пленница", впервые осмелилась заговорить о полномасштабной войне, которую РФ развязала в Украине. Артистке пришлось ответить на вопрос о своей позиции, так как российские журналисты буквально "прижали ее к стенке".

Так, Варлей посетила кинофестиваль, который проходил в одном из городов РФ. Актриса, отправившаяся на "патриотическое" мероприятие, не смогла не высказаться о войне.

Однако она говорила весьма размыто, неуверенно. Варлей не сказала, кого поддерживает в этой войне. Вместо этого она использовала завуалированную фразу, которую любая из сторон может трактовать как положительно, так и негативно.

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"Я уверена в победе добра над злом, и разума - над безумием", - заявила Варлей.

Ранее она игнорировала эту тему, а потому ее высказывание быстро расхватали росСМИ. Однако какую из сторон она называла "добром", а какую "злом" - остается загадкой. На фоне того, что до 2022 года Варлей была путинисткой и не скрывала того, что радовалась оккупации Крыма, вполне вероятно, что так она попыталась угодить кремлевскому режиму.

Напомним, недавно стало известно, что у Варлей парализовало лицо. Актриса пострадала из-за ботокса, которым пыталась замедлить старение.

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