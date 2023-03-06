Виной тому бьюти-процедуры, а именно уколы ботокса.

Известная российская актриса Наталья Варлей, сыгравшая в "Кавказской пленнице", рассказала, что у нее парализовало часть лица.

В комментарии росСМИ она призналась, что всегда была противницей уколов красоты, однако однажды все же решилась сделать ботокс в лоб. Вероятно, она боится старости, так как ей уже 75 лет.

Процедура была не совсем удачной. В результате иньекции у нее парализовало часть лица.

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"Я один раз сделала себе укол в лоб - у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной сцены выдать, потому что брови нависли и все", - призналась артистка.

Отметим, Варлей снималась в таких фильмах как "Посторонним вход разрешен", "Гостья из будущего", "Три дня в Москве", "Формула радуги" и других.

Позиция Натальи Варлей по войне в Украине

Варлей с 2014 года поддерживает преступный режим Кремля. В 2015 году ей запретили въезд в Украину из-за ее позиции. В Министерстве культуры Украины отметили, что Варлей и другие российские звезды, поддерживающие войну, создают угрозу национальной безопасности нашей страны.

Напомним, как звезда 90-х Вика Цыганова стала кремлевской пропагандисткой, чтобы вернуться на сцену.

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