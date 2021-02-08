Эмму Уотсон заподозрили в помолвке / фото REUTERS
СМИ заговорили о предстоящей свадьбе Эммы Уотсон, которая известна ролью Гермионы в фильмах о Гарри Поттере.
The Sun сообщает, что на руке артистки заметили обручальное кольцо.
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Папарацци засняли 30-летнюю Уотсон во время прогулки с ее парнем Лео Робинсоном, а на безымянном пальце руки у нее красовалось кольцо.
Как сообщается, во время прогулки Уотсон была в белых брюках и футболке с надписью Femme Liberté, что переводится как "свободная женщина". Актриса передвигалась по Лос-Анджелесу на скутере.
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