Голливудская актриса Зендея, снявшаяся в сериале "Эйфория" и фильмах "Дюна" и "Человек-паук", озадачила фанов новым образом. Звезда Disney пришла на фото-конференцию Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе в "беременном" платье.
Зендея показала, как выглядит ее наряд, на своей странице в Instagram.
Для встречи с прессой и фотографами актриса выбрала платье от испанского бренда Loewe. Этот модный дом славится своей экстравагантностью, однако на этот раз творцы прекрасного превзошли все ожидания. Новое платье, кстати, было представлено на Неделе моды в Париже всего несколько дней назад - 1 октября.
У платья есть огромный акцент - золотая пластина, которая закрывает почти половину тела. Эта пластина получила странную форму, путем чего любая девушка, которая наденет такой наряд, будто бы получит животик. Сначала фаны действительно подумали, что Зендея может быть беременной, но затем все поняли - дело в "беременном" платье.
Впрочем, Зендея не из тех девушек, которые боятся экспериментов. Актриса решила рискнуть и точно не пожалела - звезда в очередной раз подтвердила звание иконы стиля и вновь стала одной из самых обсуждаемых модниц мира.
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