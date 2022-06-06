Еще 23 февраля он произнес пророческие слова.

Украинский актер комедийного жанра Егор Крутоголов за день до полномасштабного вторжения России в Украину предсказывал войну.

23 февраля 2022 года он дал интервью программе "Звездный путь", в котором рассказал, что нужно готовиться к войне. По его словам, в эти моменты вся страна должна объединиться и защищать свои земли.

"Похоже, нам всем действительно нужно приготовиться, уже быть готовыми к тому, что нам придется защищать свою страну, свою землю. Тут второго быть не может. Я не верю в то, что дипломаты смогут договориться и я не верю в какое-то давление. Я просто надеюсь, что нас не оставят против такого серьезного противника одних", - сказал тогда Крутоголов.

Тогда же он сказал, что всегда стоит надеяться на лучшее, но готовиться к плохому.

"В эти моменты, в эти дни страна должна быть вместе. Все украинцы должны действовать заодно. Надеемся на лучшее, но готовимся к самому сложному варианту. Такое время, ребята. Если не мы, то никто", - добавил актер.

Напомним, Крутоголов рассказал, какие актеры "Дизель Шоу" уехали в РФ и Беларусь.

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