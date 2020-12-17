Кравец засветила сосок / instagram.com/zoeisabellakravitz
Известная актриса Зои Кравец опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в бордовой полупрозрачной блузке.
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Звезда позировала с распущенными волосами, которые поправляла рукой. Также она надела полупрозрачную блузку, сквозь которую просвечивался сосок.
За день фото набрало почти 400 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. Пользователи сети написали, что Кравец выглядит идеально.
Кравец засветила сосок / instagram.com/zoeisabellakravitz
Кто такая Зои Кравец:
- Актриса родилась 1 декабря 1988 года в Калифорнии
- В 2007 году Зои Кравиц снялась в своей дебютной кинокартине "Вкус жизни" режиссёра Скотта Хикса
- С 2017 года играет роль Бонни Карлсон в сериале HBO "Большая маленькая ложь". Также снималась и в других фильмах, таких как "Фантастические твари" и "Люди Икс:Первый класс"
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