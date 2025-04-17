'Знакомьтесь, Белла': Екатерина Кухар впервые рассказала о пополнении в семье

Знаменитость отметила, что она теперь мама в кубе.

Балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар поделилась с поклонниками радостной новостью - в ее семье произошло пополнение. Звезда пошутила, что она теперь мама в кубе. А все потому, что ее дети купили щенка.

Так, сын и дочь Кухар скооперировались и завели щенка породы мальтипу. Звездное семейство уже придумало имя своему домашнему любимцу - Белла.

"Знакомься, мама, это Белла! Просыпаюсь утром — а на меня смотрит четырехлапая, пушистая, с глазами "ты-меня-не-выгонишь" собака. И самое интересное – никто меня ни о чем не спрашивал. Жду уже следующего этапа – прихода сразу невестки: "Знакомьтесь, мама, это Марина. Теперь она будет жить с нами." (И что самое страшное — представить это не так уж сложно…)" - пошутила Кухар.

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Она оценила командную работу своих детей на 12 баллов и похвалила их за то, что они объединились и реализовали свой план на все сто.

"Я только не поняла, в какой момент их самостоятельность превратилась в мою ответственность. Да, ответственность бегает по дивану. А дети — в школе. Ну что ж. Белла – значит Белла. Я сейчас официально мама в кубе. Приветствую себя. И иду изучать, как правильно выбирать поводок", - добавила Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Кухар поразила гламурным образом в новой фотосессии.

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