Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар поделилась с поклонниками новыми фотографиями, на которых предстала в необычно гламурном образе.
На фото, опубликованных в Instagram, Екатерина позирует в роскошной розовой шубе тедди, которая подчеркивает ее изящную фигуру и женственность. Образ дополняет безупречная прическа с локонами и изысканный макияж с акцентом на глазах, что придает взгляду особую глубину и выразительность.
"Делайте добрые дела и пусть вселенная разбирается с остальными", - лаконично подписала фотографии Екатерина.
Новая фотосессия прима-балерины вызвала восторг у ее поклонников. Они засыпали Екатерину комплиментами, отмечая ее непревзойденную красоту, элегантность и стиль.
Реакция соцсетей:
- "Невероятная!"
- "Королева!"
- "Какая же вы красивая!"
- "Просто богиня!"
- "Шикарный образ!"
Кто такая Екатерина Кухар
Екатерина Кухар - это украинская артистка балета, прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Она обладает непревзойденной грацией, техникой и артистизмом, за что получила звание народной артистки Украины. Екатерина известна своими блестящими выступлениями в классических балетах, таких как "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица".
Кроме балетной сцены, она получила известность как судья телевизионного шоу "Танцы со звездами", где покорила зрителей своим профессионализмом, требовательностью и объективностью.
Напомним, Екатерина Кухар после развода со Стояновым закрутила новый роман.