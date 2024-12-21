Этот образ ей очень идет.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар поделилась с поклонниками новыми фотографиями, на которых предстала в необычно гламурном образе.

На фото, опубликованных в Instagram, Екатерина позирует в роскошной розовой шубе тедди, которая подчеркивает ее изящную фигуру и женственность. Образ дополняет безупречная прическа с локонами и изысканный макияж с акцентом на глазах, что придает взгляду особую глубину и выразительность.

"Делайте добрые дела и пусть вселенная разбирается с остальными", - лаконично подписала фотографии Екатерина.

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Новая фотосессия прима-балерины вызвала восторг у ее поклонников. Они засыпали Екатерину комплиментами, отмечая ее непревзойденную красоту, элегантность и стиль.

Реакция соцсетей:

"Невероятная!"

"Королева!"

"Какая же вы красивая!"

"Просто богиня!"

"Шикарный образ!"

Кто такая Екатерина Кухар

Екатерина Кухар - это украинская артистка балета, прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Она обладает непревзойденной грацией, техникой и артистизмом, за что получила звание народной артистки Украины. Екатерина известна своими блестящими выступлениями в классических балетах, таких как "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица".

Кроме балетной сцены, она получила известность как судья телевизионного шоу "Танцы со звездами", где покорила зрителей своим профессионализмом, требовательностью и объективностью.

Напомним, Екатерина Кухар после развода со Стояновым закрутила новый роман.

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