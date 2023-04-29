Певица будет оглашать наивысшие баллы, которые Украина поставила участникам из других стран.

Певица Злата Огневич, которая в 2013 году представляла нашу страну на Евровидении, в этом году стала спикером музыкального конкурса.

Это значит, что именно она будет оглашать баллы, которые наша страна выставила другим участницам. Отметим, что в 2014 году Огневич уже исполняла почетную роль спикера.

"Рада вам сообщить, что в этом году я буду объявлять наивысшие баллы от жюри на Евровидении-2023. Уже во второй раз! Я припоминаю радость нашей команды, когда в 2013 году оглашали мои баллы. Это невероятно волнующий момент для каждого из участников. Я очень рада, что в этом году и я смогу принести кому-то хорошую новость. Увидимся во время прямого эфира на гранд-финале 13 мая!" - сказала Огневич в своем видеообращении.

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"Хотя бы где-то задействовали Злату. Но жаль, что ее не будет в Ливерпуле"

"Жаль, что не будет выступления Златы на сцене Евровидения. Но объявлять баллы от Украины - это тоже очень ответственное дело"

"Очень радуемся, что Злата в свое время настолько круто представила Украину на Евровидении!"

Напомним, Данилко объяснил, почему не стоит бояться проигрыша на Евровидении.

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