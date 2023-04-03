Певица пообщалась с поклонниками и ответила на их вопросы.

Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостяка" Злата Огневич впервые за два года призналась, жалеет ли она о том, что в финале проекта выбрала Андрея Задворного.

В инста-сториз поклонники поинтересовались у знаменитости, кого бы она выбрала в финале, если можно было бы вернуть время вспять.

Злата лаконично ответила: "Я бы так же выбирала сердцем".

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Отметим, Злате не удалось построить отношения с Задворным. После проекта она скрывает свою личную жизнь, поэтому неизвестно, свободно или занято ее сердце.

Как сложились отношения Огневич и Задворного

После финала проекта Злата и Андрей встречались несколько месяцев. Как рассказала девушка на пост-шоу "Как выйти замуж", Андрей уехал в командировку, а после возвращения сразу же сообщил ей, что уходит от нее.

Злата длительное время не могла прийти в себя, ей даже пришлось обращаться за помощью к психологу. Спустя время она призналась, что смогла простить Задворного.

Сейчас Андрей состоит в отношениях с молоденькой моделью.

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