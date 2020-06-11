Злата Огневич в кружевном белье восхитила поклонников (видео)

Певица покорила поклонников танцем в новом образе.

Украинская певица Злата Огневич выложила видео в социальную сеть Instagram, где она танцует в кружевном белье под романтичесую песню Криса Айзека.

Огневич предстала в черном кружевном белье, которое подчеркивало ее изящную фигуру. Также на ней была надета легкая прозрачная накидка, которая добавляла образу легкости и воодушевленности.

В описании к видео певица намекнула, что проект, в котором она снималась, связан с раскрытием женской сущности.

Читайте такжеНадя Дорофеева в полурасстегнутой кофточке показала пикантное фото

"Невероятные ощущения, когда знаешь, что Ты - особая, невероятная, прекрасная женщина. ️ Так уж заведено, что нам нужны слова окружающих, чтобы в это поверить. Но на самом деле нам не нужны никакие слова со стороны. Не ждите, чтобы Вас хвалили, потому что это - чисто субъективно. Хвалите и любите себя без посторонней помощи. Просто потому, что Вы - есть! Любите себя безусловно, так же, как мать любит своего ребенка. Заботьтесь о себе, чувствуйте различные эмоциональные состояния, принимайте недостатки и не сдерживайте настоящих желаний! Позвольте себе быть здесь и сейчас. Всегда", - написала певица.

Фолловеры артистки сразу отметили, что она выглядит, как богиня, и сделали ей множество комплиментов.

"Ай, ты роскошная, Злата", "Супер! И кстати, и в прошлом образе и в настоящем Вы красавица! Молодец!", "Божественно! Невероятная красавица! Богиня!", - написали подписчики.

Как ранее сообщал УНИАН, Огневич показала свою растяжку, сев на шпагат во время тренировки.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram