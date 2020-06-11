Злата Огневич в кружевном белье восхитила поклонников (видео)
Украинская певица Злата Огневич выложила видео в социальную сеть Instagram, где она танцует в кружевном белье под романтичесую песню Криса Айзека.
Огневич предстала в черном кружевном белье, которое подчеркивало ее изящную фигуру. Также на ней была надета легкая прозрачная накидка, которая добавляла образу легкости и воодушевленности.
В описании к видео певица намекнула, что проект, в котором она снималась, связан с раскрытием женской сущности.
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"Невероятные ощущения, когда знаешь, что Ты - особая, невероятная, прекрасная женщина. ️ Так уж заведено, что нам нужны слова окружающих, чтобы в это поверить. Но на самом деле нам не нужны никакие слова со стороны. Не ждите, чтобы Вас хвалили, потому что это - чисто субъективно. Хвалите и любите себя без посторонней помощи. Просто потому, что Вы - есть! Любите себя безусловно, так же, как мать любит своего ребенка. Заботьтесь о себе, чувствуйте различные эмоциональные состояния, принимайте недостатки и не сдерживайте настоящих желаний! Позвольте себе быть здесь и сейчас. Всегда", - написала певица.
Неймовірні відчуття, коли знаєш, що Ти- особлива, неймовірна, прекрасна жінка ♥️ Так вже заведено, що нам потрібні слова оточуючих, щоб у це повірити. Але, насправді, нам не потрібні ЖОДНІ слова зі сторони 🙌🏾 . Не чекайте, щоб Вас хвалили, бо це- суто суб‘єктивно. Хваліть і любіть СЕБЕ без зайвої допомоги. Просто тому, що Ви- є! ЛЮБІТЬ себе безумовно, так само, як мати любить свою дитину 💝 👶🏼 Піклуйтесь про себе, відчувайте різні емоційні стани, приймайте недоліки і не стримуйте справжніх бажань! Дозвольте собі БУТИ 💫 тут і зараз. Завжди 🙏🏽🌷 . Скоро спеціальний проект разом з @anabelarto_official 🚀 . / backstage•photo @vicoolyasaida / . #БОГИНЯ #ZlataOgnevich #anabelarto #black #art
Фолловеры артистки сразу отметили, что она выглядит, как богиня, и сделали ей множество комплиментов.
"Ай, ты роскошная, Злата", "Супер! И кстати, и в прошлом образе и в настоящем Вы красавица! Молодец!", "Божественно! Невероятная красавица! Богиня!", - написали подписчики.
Как ранее сообщал УНИАН, Огневич показала свою растяжку, сев на шпагат во время тренировки.
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