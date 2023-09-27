Ирина Сопонару рассказала, когда она выйдет за своего избранника, с которым встречается уже несколько лет.

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару раскрыла дату своей свадьбы. Избранник юмористки, британец Рис, сделал ей предложение несколько месяцев назад, однако они не стали спешить с проведением церемонии.

Как оказалось, Сопонару и ее жених-иностранец поженятся весной. Артистка рассказала в Stories своего Instagram, что планирует свадьбу на май. Вероятно, месяц был выбран не случайно, ведь юмористка получила обручальное кольцо именно в мае.

Кроме этого, Сопонару решила рассказать о планах стать матерью. 36-летняя юмористка призналась, что ей хотелось бы иметь двоих детей. Звезда не скрывает, что думает о материнстве. Ранее Сопонару признавалась, что боится заводить детей в условиях полномасштабной войны, которую против нашей страны ведет РФ, но все же хочет родить до 40 лет.

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Что известно о женихе Ирины Сопонару

Напомним, юмористка начала встречаться с иностранцем рисом в 2021 году. В начале 2022 года, в условиях полномасштабной войны РФ против Украины, Сопонару и ее избранник начали жить вместе в Киеве.

В мае рос признался юмористке, она сказала "да". Сопонару нередко делится фотографиями с избранником и не скрывает своего счастья.

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