Фрунзик Мкртчян потерял самых близких людей.

Советский и армянский актер Фрунзик Мкртчян в свое время снялся во многих культовых фильмах. И пока он смешил телезрителей своей игрой, в его жизни происходил настоящий ужас.

У него были проблемы в семье, из-за которых он пристрастился к алкоголю. Однако режиссерам это не очень нравилось, поэтому они собственно и запретили ему появляться на съемках подшофе.

Что это произошло в жизни Фрунзика? У него была жена Донара. Девушка была студенткой театрального института, и пришла к Мкртчяна за советом перед сдачей экзаменов. Увидев восточную красавицу, он буквально потерял голову и очень быстро женился.

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Донара родила любимому дочь Нунэ, а потом сына Вазгена. И, казалось бы, жизнь прекраснее, чем Мкртчян мог себе представить. У него было все - слава, деньги, любимая жена, дети, которых он обожал.

Но после рождения сына его супруга очень изменилась. Она устраивала ему истерики из-за ревности. Как сообщает The Voice, это доходило до абсурда, поэтому актер обратился за помощью к специалистам. Врачи поставили неутешительный диагноз - "шизофрения".

Актер боролся за здоровье своей супруги, но это не дало никаких результатов. Донару определили в психлечебницу, где она провела 25 лет.

Позже выяснилось, что болезнь матери передалась и их сыну Вазгену. Любящий отец почти всю жизнь мальчика водил его по клиникам, но в 31 год он умер.

Окончательно актера сломила гибель дочери. В 39 лет она попала в ДТП.

Прошло какое-то время и он снова женился. Но детей в новом браке у него не было. В 1993 году Мкртчян умер, ему было 63 года.

В каких фильмах снимался Фрунзик Мкртчян

У него очень богатая фильмография. Он был задействован в таких картинах как "Кавказская пленница", "Каменная долина", "Мимино", "Багдасар разводиться с женой", "Перед закрытой дверью" и других.

Известно, что Мкртчян был Народным артистом СССР.

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