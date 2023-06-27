Знаменитости часто становятся жертвами неадекватных фанатиков.

Быть звездой - это не только дарить людям радость. Есть и обратная сторона медали, например, неадекватные фанаты, которые могут преследовать, угрожать, срывать концерты.

Так было, например, у Кристины Соловий. А к Злате Огневич недоброжелатель вообще приходил домой и угрожал физической расправой. Подробнее о звездах, которые сталкивались с преследованием, читайте в материале.

Jerry Heil

В 2020 году певице пришлось переехать из-за того, что какой-то настойчивый поклонник выяснил ее адрес и приходил "в гости". Вычислил неизвестный ее по фотографиям квартиры и виду из окна, которые артистка выкладывала в Instagram.

Видео дня

"Среди шести корпусов найти мой балкон на 21 этаже - это надо постараться. Я не знаю, что он хочет, но меня просто напугала эта ситуация", - говорила тогда звезда.

Сейчас у нее появился новый преследователь. Неизвестный мужчина уже больше года не дает покоя Jerry Heil. Он пишет ей и ее команде какие-то странные сообщения, угрожает и пугает.

"До войны из Иркутска приехал во Львов. Наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась", - написала Яна в своем Telegram-канале.

Злата Огневич

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Злату преследовал некий Вадим Лебедь. Он не только писал ей в соцсетях, но и приходил на территорию ЖК, где живет артистка, лично угрожал ей и ее отцу.

Тогда звезда написала заявление в полицию, началось расследование. Однако в связи с полномасштабными военными действиями следствие затянулось.

Сейчас Огневич рассказала, что у нее появился новый навязчивый поклонник, который приходит домой, просит консьержку позвать Злату и долго не уходит. Артистке это не нравится. Она хочет с ним поговорить и попросить, чтобы тот перестал ее преследовать.

Слава Каминская

Экс-солистка группы "неАнгелы" тоже однажды стала жертвой безумного маньяка. Тот писал ей в соцсетях, приходил под двери квартиры и караулил после концертов.

"Не уверена, что он психически здоров… Долгое время преследует меня в соцсетях со всевозможными угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру", - говорила Слава.

Позднее оказалось, что поклонник действительно психически нездоров.

Кристина Соловий

Певицу, которой сейчас приписывают роман с Сергеем Жаданом, два года преследовал маньяк. Он срывал ей концерты, распространял в сети ее личные данные, занимался кибербуллингом. Все закончилось тем, что артистка обратилась в правоохранительные органы, и недоброжелателя арестовал.

Ольга Сумская

Украинская актриса театра и кино тоже однажды пострадала из-за недоброжелателя. Сначала он писал ей в соцсетях. Сумская ничего не заподозрила, ведь мужчина был вежлив. Однако она всерьез обеспокоилась, когда тот начал предлагать ей личную встречу, называя места, в которых Ольга часто бывает.

Сумская призналась, что однажды навязчивый поклонник даже подкараулил ее возле дома. Как и чем закончилась встреча - неизвестно, но потом фанат отстал.

Вас также могут заинтересовать новости: