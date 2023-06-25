Мужчина не дает ей покоя уже больше года.

Украинская певица Jerry Heil пожаловалась на неадеквата, который преследует ее с 2022 года. На какое-то время мужчина дал о себе забыть, но вскоре вновь объявился.

По словам Яны Шемаевой (настоящее имя певицы, - УНИАН), преследователь начал писать ее преподавателю с требованием удалить все посты из соцсетей, связанные с ней. В противном случае он угрожает заблокировать его аккаунт.

Преподаватель Jerry Heil, во-первых, попросил неадеквата писать на украинском, а, во-вторых, поинтересовался, кем является этот мужчина.

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Тот лаконично ответил: "Я ваша тень".

"Это он написал моему преподавателю. Накручивает и скручивает мне подписки во всех соцсетях. До войны из Иркутска приехал во Львов. Наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась", – написала Яна в своем Telegram-канале.

Jerry Heil преследует неадекват

Впервые о преследованиях Яна рассказала в 2022 года. По ее словам, неадекват приехал из России в Украину. Он пришел на ее концерт и представился Иваном.

После этого мужчина начал заваливать ее сообщениями со своими сексуальными фантазиями. Тогда Шемаева обратилась в полицию, однако они так и не решили эту проблему.

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