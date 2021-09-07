Девушка поблагодарила медиков, проводивших ей хирургическое вмешательство.

Жена известного украинского шоумена и ведущего Евровидения Владимира Остапчука Кристина перенесла операцию.

Читайте также"Любит Украину": жена Остапчука оправдалась за ужин с КиркоровымОб этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Причину хирургического вмешательства она не рассекретила, однако рассказала, что операция была плановой.

"Все прошло прекрасно! Это моя первая операция в жизни. Конечно, волнения были", – поделилась возлюбленная Остапчука.

Девушка также в своих "сториз" поблагодарила медиков, которые делали ей операцию.

"И вот я лежу и отхожу от всего, жду, когда упадет давление, и я поеду домой", - добавила Кристина.

История любви Остапчука и Горняк

Остапчук и Горняк познакомились в августе 2019 года на свадьбе, где Владимир работал ведущим.

Следующая встреча пары состоялась во время съемок шоу "Танцы со звездами", в котором Владимир тогда участвовал.

Пар начала встречаться в сентябре прошлого года, а с мая 2020-го - жить вместе.

Позже Остапчук развелся с Еленой Войченко, с которой воспитывает двоих детей.

В октябре 2020-го года шоумен женился на Кристине Горняк.

Автор: Ольга Робейко