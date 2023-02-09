По словам Анны Саливанчук, сейчас она почти ничего не зарабатывает.

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что ее финансовое положение во время войны значительно ухудшилось. В сериалах она пока не снимается, а в Instagram зарабатывает копейки.

По ее словам, реклама у нее стоит около 4-5 тысяч гривень, однако все вырученные деньги она перечисляет на помощь Украине. Также она помогает детским фондам.

"У нас (с мужем Александром Божковым, - УНИАН) всегда был общий бюджет. Сейчас он тоже общий, но я сейчас ничего не зарабатываю. Эти копейки, которые я зарабатываю, я доначу. Максимум, что я могу, это по-бартеру себя одеть. Я все беру донатами, я не беру деньгами. Я себе не позволяю сейчас это делать, потому что война. Мне главное, чтобы война закончилась, я хочу все донатить", - сказала Анна в интервью Славе Демину.

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Она добавила, что почти за год войны перечислила на помощь Украине 100 тысяч гривень.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала о сложных отношениях с мужем. По ее словам, они до войны часто ссорились, и сейчас тоже. Она даже думала, что они больше не будут вместе.

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