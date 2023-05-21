Блогерша продолжает оправдываться, заявляя, что общественность якобы не так поняла ее слова.

Публика до сих пор обсуждает скандал с участием народного артиста Украины Виктора Павлика, и его жены, блогерши Екатерины Репяховой. Так, Катя показала у себя в Instagram-stories, как муж везет ее по Южному мосту в Киеве - она заявила, что для этого у них есть специальный пропуск, поэтому мост, который закрыт с прошлого года как режимный объект, - удовольствие не для всех.

Пропуск после публикации видео Репяховой у Виктора Павлика с позором отобрали, объяснив ему и жене, что снимать режимные объекты во время войны - запрещено. Однако на Катю продолжает литься хейт, на который та пытается достойно отвечать.

Сейчас Репяхова заявила, что пропуск у мужа якобы не забрали, а "изъяли для проверки на подлинность".

Видео дня

"В том и проблема, что все думают так, как думаете вы, ведь СМИ так это подали. А вы послушайте видео и что я в нем говорю. Там речи о подарке в виде пропуска не шло. Этот пропуск мужа, который он имеет очень давно. И его забрали для проверки подлинности. Патрульные полиции не уполномочены сразу выявить как, кем, зачем был выдан пропуск и вообще ли он настоящий", - написала блогерша в ответе подписчице под одним из постов.

Напомним, военные поставили на место Павлика и его жену после скандала с проездом по мосту.

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