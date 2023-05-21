Погибшему на войне родственнику знаменитости было всего 32 года.

Известная украинская телеведущая канала 1+1 Алла Мазур рассказала о горе: на войне погиб ее 32-летний племянник Александр Сирый. О потере знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.

Она опубликовала фото Саши и добавила, что это - сын ее двоюродной сестры. "10 апреля Саше исполнилось 32 года. 16 мая он погиб в бою под Червонопоповкой на Луганщине, защищая Украину", - написала ведущая.

По ее словам, Александр не был профессиональным военным, он работал в строительной сфере, но когда пришлось взять в руки оружие - не спрятался, пошел в армию.

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"Двухметровый красавец, который всегда готов был броситься на помощь... он пошел выручать своих и в тот день: хотя должен был уже идти на ротацию. "Но ребятам надо помочь", - объяснял сестре... С того боя он не вернулся", - поделилась Мазур трагедией.

Она добавила, что Саша не считал себя героем, но для родных он таковым является, ведь бросился выручать и поддерживать не только собратьев из 2-го батальона 25-й бригады ВСУ, он защищал всю свою семью.

"Поэтому - кланяюсь низко своей сестре, воспитавшей достойного сына, настоящего отважного мужа", - добавила ведущая.

Знаменитость пожелала российским убийцам, чтобы их настигла кара Господня за убийства наших военных: "И пусть кара Господня настигнет тех русских убийц, кто забрал жизни нашего Саши и тысяч его собратьев".

Алла Мазур ранее потеряла отца

В апреле 2023 года украинская телеведущая Алла Мазур поделилась с поклонниками трагической новостью - из жизни ушел ее отец Григорий Франкович.

А в 2021 году не стало мамы Аллы Мазур. После смерти отца знаменитость отметила, что родители всегда будут жить в ее сердце.

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