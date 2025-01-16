Ведущий 'Мира наизнанку' Дмитрий Комаров после слухов о разводе показался с другой девушкой

Они вместе побывали на съемке программы.

Журналистка Ксения Куприненко поделилась свежей фотографией с ведущим проекта "Мир наизнанку" Дмитрием Комаровым. Они сделали снимок на улице.

"Побывали на очень щемящей съемке с Дмитрием Комаровым. А уже совсем скоро выйдет новый сезон "Мира наизнанку". Вы бы знали, как жду этот миг", - подписала фото Куприненко.

Стоит отметить, что в последнее время Дмитрий редко появляется в своих соцсетях, поэтому его поклонники бьют тревогу. Как оказалось, он снимал новый сезон своей программу.

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Кроме того, появились слухи о том, что Комаров разводится со своей женой Александрой Кучеренко.

Как рассказала журналистка Наталья Тур, поводом для домыслов стало то, что пара не делится подробностями своей личной жизни с поклонниками, а также Александра порой появляется в своих социальных сетях без обручального кольца.

При этом ни Дмитрий, ни Александра не комментируют эти слухи.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров осуществил мечту детей, родители которых погибли из-за войны. Ведущий подарил детям незабываемые эмоции и рассказал о своих экстремальных путешествиях.

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