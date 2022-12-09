Сам Макаревич после полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно говорил о том, что осуждает войну. Также он регулярно рассказывает своим поклонникам о том, как именно власть зомбирует россиян.

Четвертая жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн - киевлянка. Однако многие годы она живёт и работает в Израиле, куда уехали многие российские звёзды, несогласные с путинским режимом.

Например, ее муж Андрей Макаревич, который был признан иноагентом за антивоенные высказывания и осуждение политики РФ. После 24 февраля он поддержал Украину.

Сейчас Эйнат Кляйн в своем блоге отметила, что их с Андреем 8-месячный сын не будет получать российские документы. И с каждым днём она все больше убеждается в правильности своего решения - уехать из России и оборвать все связи со страной-террористом.

Видео дня

"Новости из Мордора все более и более страшные. Запрос на 9 лет колонии для Яшина (российский политзаключенный, - ред.). Уверена, дадут, увы, почти максимум. Аресты за госизмену и фейки о "второй армии мира". Тотальный запрет ЛГБТ в любых формах. Жду, когда вернут принудительную стерилизацию. Пролистав в голове свой фб поняла, что, будь я гражданкой России, заработала бы уже на пожизненное, а так мне грозит лишь депортация. Кто-то, помню, все недоумевал, что же я не желаю себе и Эйтану паспорт РФ. Да вот поэтому (помимо чувства брезгливости)", - написала жена Андрея Макаревича.

Напомним, ранее жена Макаревича родом из Израиля перешла на украинский язык. Эйнат Кляйн уверена, что в войне победит именно Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: