Эйнат Кляйн уверена, что в войне победит именно Украина.

Супруга лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает нашу страну, как и ее звездный супруг.

Несмотря на то, что звездная чета живет в Израиле, они помогают Украине в такое непросто время, а главное в первые дни войны они осудили преступный режим Кремля, из-за чего Макаревича вскоре назвали "иноагентом" в РФ.

В этот раз Эйнат Кляйн, которая родилась и живет в Израиле, обнародовала фото с их сыном. Девушка предстала с синем платье, а мальчик - в желтом боди. Именно эти цвета символизируют флаг Украины.

Видео дня

"Победа будет за ними", - написала на украинском языке под фото Эйнат.

"Вы чудесные. Будьте счастливы", "Привет вам из Харькова", "Вы самые лучшие", "Обязательно победим", "Да, наши дети будут жить, зная, что Украина победила", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Андрей Макаревич продал на благотворительном аукционе уникальную амфору. Деньги, вырученные от продажи, были переданы именитому украинскому поэту Александру Кабанову, который живет в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: