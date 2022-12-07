Это страшное происшествие произошло на дне рождения Юрия Горбунова четыре года назад.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" рассказала, как едва не погибла. По словам знаменитости, страшное событие с ней произошло на дне рождения Юрия Горбунова, когда он отмечал свой праздник на речке.

Она призналась, что в тот день была в хорошем настроении, они с мужем Тимуром Хромаевым приехали поздравить Горбунова с праздником. Однако, когда она подошла ближе к гостям, под ней провалились доски и она ушла под воду.

"Под водой торчали такие шпалы, железный штырь, протыкающий мне бедро в мягкую часть, в сантиметр от моего живота. То есть еще сантиметр и она бы мне полностью проткнула и вылезла бы где-то в районе горла, я бы была уже мертва", - поделилась Ефросинина.

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От боли Ефросинина потеряла сознание. Конечно, ей сразу же вызвали "скорую". Позже ей позвонил Горбунов и предложил обратиться к женщине, которая поможет решить проблемы Маши, ведь последнее время у нее ничего не клеилось.

После того, как Маша к ней сходила, ее жизнь начала налаживаться. Как рассказала телеведущей гадалка, ее сглазила завистливая коллега.

"И она сказала, что сделан (сглаз, - УНИАН) на профессиональную смерть. Не знаю кто это, ей с этим жить", - добавила телеведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как ее ограбили в Париже.

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