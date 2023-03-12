В "Клоне" героиня Антонелли часто танцевала, однако именно для этого мужчины она это делала всего несколько раз.

Звезды сериала "Клон", актер Мурилу Бенисиу и его коллега Джованна Антонелли, удивили фанатов. Артисты, которые играли влюбленных и даже пытались строить отношения в реальной жизни, воссоздали культовую сцену танца.

Актеры выложили в Instagram шуточное видео, на котором Антонелли будто бы танцует перед Бенисиу. При этом звезда "Клона" повесила на себя кастрюлю, сковороду и даже терку.

Актриса танцевала и стучала по посуде ложками, а сам Бенисиу удивленно на нее смотрел. Актер даже взял очки, чтобы разглядеть забавный танец своей бывшей.

Видео дня

Так они повторили сцену из сериала, когда Жади танцевала перед Лукасом. В "Клоне" героиня Антонелли часто танцевала, однако именно для этого мужчины она это делала всего несколько раз.

Шуточное видео порадовало фанов. Однако некоторые были сильно удивлены, ведь когда-то между актерами бушевала страсть, но потом они со скандалом разорвали свои отношения.

Антонелли и Бенисиу закрутили роман во время работы над "Клоном", у них появился сын, однако между ними постоянно возникали ссоры. Актриса знала, что ее избранник слывет ловеласом, а потому сильно ревновала его к другим женщинам. А после громкого расставания пара еще долго не могла "поделить" ребенка.

Сейчас же они воссоединились ради видео. В комментариях фаны пишут, что они были бы в восторге, если бы актеры сошлись. Впрочем, поклонники не учли, что Антонелли ныне живет с режиссером Леонарду Ногейра.

Напомним, ранее УНИАН уже рассказывал, как сложилась жизнь у звезды "Клона" Антонелли и чем сейчас занимается актриса.

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