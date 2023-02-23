Джованна Антонелли прекрасно выглядит.

Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли, которая сыграла Жади, показала фигуру в купальнике. Оказалось, актриса совсем не потеряла былую красоту.

Так, Антонелли опубликовала новые фото в своем Instagram. 46-летняя актриса покрасовалась стройным телом и не постеснялась опубликовать снимок своих ягодиц.

Антонелли будто бы почти и не изменилась. Поклонники пришли в восторг и пишут, что даже сейчас они были бы рады увидеть ее в образе Жади. Многие фанаты до сих пор мечтают о продолжении легендарного сериала "Клон".

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Сама же актриса не зацикливается на прошлом. Она не сидит, сложа руки. Антонелли продолжает сниматься, занимается спортом и проводит время со своей семьей. У актрисы двое детей, их она родила от режиссера Леонарду Ногейра.

Для работы в новом фильме Антонелли научилась стрелять. Она уже показала видео со съемок. Актриса признается, что ей сложно, но она рада быть частью команды.

Сериал "Клон"

Бразильский сериал был представлен в 2001 году. В нем была показана мелодрама с элементами фантастики. Изначально сериал получил немало критики, некоторые актеры отказывались от участия в съемках, когда читали сценарий. Однако история о клонировании, любви и наркотической зависимости растянулась на 250 серий и стала очень популярной, сериал транслировали во многих странах. В нем снялись Мурило Бенисио, Джованна Антонелли, Вера Фишер, Режиналду Фариа, Неуза Боржес и другие.

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