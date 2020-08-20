Зеленский встретился в Украине с белорусом Михалком: фото вызвало споры в сети
13:15, 20 августа 2020Звезды
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Зеленский показал новое фото.
Зеленский встретился с Михалком / instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фотографию, где предстал с экс-солистом группы "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком.
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Зеленский лаконично подписал фото: "Воины Света". При этом такой снимок вызвал споры в сети. Кто-то посчитал это дешевым пиаром, а кто-то - наоборот.
"Зачётное фото с двумя крутыми мужиками", "Михалок норм, а ты му-му", "Михалок, едь к себе, у тебя дома Майдан, а ты теряешься", - написали фанаты.
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