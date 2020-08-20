Зеленский встретился в Украине с белорусом Михалком: фото вызвало споры в сети

Зеленский показал новое фото.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фотографию, где предстал с экс-солистом группы "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком.

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Зеленский лаконично подписал фото: "Воины Света". При этом такой снимок вызвал споры в сети. Кто-то посчитал это дешевым пиаром, а кто-то - наоборот.

"Зачётное фото с двумя крутыми мужиками", "Михалок норм, а ты му-му", "Михалок, едь к себе, у тебя дома Майдан, а ты теряешься", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич