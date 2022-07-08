Первая леди Украины Елена Зеленская дала откровенное интервью изданию Time, в котором впервые рассказала, как с детьми убегала от активных боевых действий.
По словам Зеленской, она не успела заранее собрать тревожный чемоданчик, поэтому утром 24 февраля в спешке начала паковать все вещи. Они с детьми настолько были напуганы, что старались как можно скорее собрать все вещи и уехать в более безопасное место.
Кроме того, первая леди призналась, что уехала из дома без телефона, так как российские оккупанты отслеживали ее звонки и переписки. Поэтому соцсети были для их семьи под запретом.
Зеленская рассказала, что ее супруг с самого утра уехал в Офис президента, а она, собрав все вещи, направилась к нему, чтобы попрощаться. Владимир Зеленский решил остаться в Киеве, несмотря на всю опасность.
Сама Зеленская с детьми также осталась в Украине, но была вынуждена менять города, чтобы обезопасить себя и свою семью. При этом она отметила, что ей предлагали приехать к друзьям в Европу, но она отказалась.
Сейчас супруги видятся крайне редко. Первые три месяца войны они не могли даже нормально поговорить по телефону.
Напомним, американский Time посвятил обложку первой леди Украины.