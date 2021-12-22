Причиной удаления, вероятно, стали слова Гордона о российском пропагандисте.

Instagram удалил пост журналиста Дмитрия Гордона с фото, на котором он показал, как с женой и президентом Владимиром Зеленским жарил шашлыки минувшим летом.

В эфире телеканала "Украина 24" Гордон уточнил, что фото было удалено именно социальной сетью, а не им лично.

"Утром проснулся в хорошем настроении. Думаю, как бы потролить весь мир? Опубликовал фото, где президент, я, Алеся Бацман и Савик Шустер, готовят шашлыки. И написал примерно так: Воспоминания о лете. Я с друзьями на шашлыках, зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось жестким и невкусным, из-за этого и перессорились", - говорит он.

По словам журналиста, вероятно, пользователи пожаловались на публикацию, возмутившись словами о Соловьеве - известном российском пропагандисте.

"Люди, наверное, писали, что зажарить можно свинью, барана, а жарить Соловьева - себя не уважать", - добавил Гордон.

Как сообщал УНИАН, ранее Гордон обнародовал в своем инста-блоге фотографию, на которой видно татуировку, набитую его поклонником.

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