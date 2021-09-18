Уже более века существует традиция, согласно которой после смерти высокопоставленного члена королевской семьи суд опечатывает их завещания.

Британский Высокий суд постановил, что завещание герцога Эдинбургского будет засекречено в течение как минимум 90 лет, чтобы защитить "достоинство и статус" королевы.

Это означает, что, в отличие от большинства других завещаний, его нельзя будет подвергнуть публичной проверке. Через 90 лет состоится закрытый процесс, по итогам которого будет принято решение о том, может ли завещание быть обнародовано.

Уже более века существует традиция, согласно которой после смерти высокопоставленного члена королевской семьи суд опечатывает их завещания.

Слушание заявления о засекречивании завещания состоялось в июле под председательством сэра Эндрю Макфарлейна, самого высокопоставленного судьи в суде по делам семьи. Он выслушал аргументы адвокатов, представляющих семью герцога, представителей прокуратуры и главного юридического советника правительства, и опубликовал свое решение.

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Сэр Эндрю сказал, что как президент департамента по семейным делам Высокого суда он является хранителем сейфа, в котором лежат более 30 конвертов, в каждом из которых находится запечатанное завещание умершего члена королевской семьи.

По словам судьи, он не видел завещания принца Филиппа и ничего не слышал о его содержании, кроме даты его исполнения и личности назначенного исполнителя.

"Я согласен с тем, что, хотя общественности любопытны частные договоренности, которые член королевской семьи может указать в своем завещании, нет подлинного общественного интереса в том, чтобы общественность знала эту полностью конфиденциальную информацию", - сказал сэр Эндрю.

Адвокаты семьи принца Филиппа утверждали, что новости о слушаниях "могут породить совершенно необоснованные догадки" и откроют возможность для более глубокого вмешательства в жизнь королевы и королевской семьи.

Говоря об истории подобных решений, сэр Эндрю рассказал, что первым членом семьи, завещание которого было опечатано судом, был принц Франц Текский, младший брат королевы Марии, умерший в 1910 году.

По словам юриста и эксперта по королевской семье Майкла Нэша, автора книги "Королевские завещания в Великобритании с 1509 по 2008 год", этот правовой механизм был разработан после того, как принц Франц оставил ценные изумруды своей любовнице, графине Килмори.

Конверт с завещанием принца Франца тоже хранится в сейфе сэра Эндрю. Самые свежие конверты - завещания покойной Королевы-матери и принцессы Маргарет, сестры королевы, умершей в 2002 году.

Однако сэр Эндрю внес поправки в процесс: раньше королевские завещания засекречивались на неопределенный срок, теперь же они могут быть изучены в частном порядке через 90 лет после выдачи документа, утверждающего завещание. Адвокат королевы и генеральный прокурор предлагали запечатать завещания на 125 лет, но сэр Эндрю посчитал 90 лет "соразмерным и достаточным". По его мнению, этого довольно, чтобы существенно снизить риск того, что публикация повлияет на частную жизнь членов королевской семьи.

По словам сэра Эндрю, через 90 лет каждое королевское завещание будет доступно для изучения личным адвокатом монарха, хранителем Королевских архивов, генеральным прокурором и любыми частными представителями умершего, которые все еще будут живы, передает Би-би-си.

Они решат, можно ли будет тогда обнародовать завещание, но некоторые королевские завещания, возможно, навсегда останутся засекреченными.

Напомним, герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля. Прощание с ним состоялось 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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Автор: Ирина Погорелая