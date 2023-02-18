Оказывается, вместо Лободы в группе могла бы оказаться другая певица.

Украинская певица Юлия Загорская, выступающая под псевдонимом МЯТА, рассказала, что когда-то она проходила кастинг и хотела попасть в известную в то время группу "ВИА Гра". Однако ее обошла Светлана Лобода.

"Это был такой этап, когда я вышла после музыкального училища Глиера, и меня никто не брал никуда работать, именно как певицу. Я даже когда-то проходила кастинг в группу "ВИА Гра". Это было реально сто лет назад. Я помню, когда я сидела на парах, мне звонят и говорят: "Вы знаете, вы уже прошли в финал группы. Нужно, чтобы вы приехали срочно"... Я сорвалась, как сейчас помню, у меня тряслись руки и ноги", - вспомнила певица в интервью Алине Доротюк.

Тогда МЯТА не стала игнорировать этот шанс. Конечно же, она поехала на финальный кастинг. Однако там ее ждал проигрыш.

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"Я поехала, что-то там пела, танцевала. Но вместо меня взяли Светлану Лободу", - призналась Загорская.

Певица МЯТА - что о ней известно

Юлия Загорская родилась в Киеве в 1983 году. Она окончила школу-интернет при консерватории имени Лысенко и музыкальное училище имени Глиера. Умеет играть на бандуре. В 90-х годах она была участницей группы "Символ". В 2007 году певица начала сольную карьеру под псевдонимом МЯТА.

Недавно Загорская рассказывала о болезни своего старшего сына. Мальчику было четыре года, когда он начал регрессировать в развитии.

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