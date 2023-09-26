Она считает путиниста своим родственником.

Опальная певица Ани Лорак в комментарии российским СМИ рассказала о дружбе с путинистом Филиппом Киркоровым. Она сказала, что приверженец диктатора Владимира Путина заменил ей родного брата, который до сих пор живет в Украине и на себе прочувствовал все ужасы войны.

Знаменитость сказала, что познакомилась с Киркоровым в 2008 году на Евровидении. С тех пор они очень близко общаются.

"Нашей дружбе уже 15 лет. Но дружба, как началась с Евровидения, так и длится по сей день. Это уже мой родственник. Я думаю, что Филипп в какой-то степени мне заменил брата. Потому что он всегда со мной, чтобы ни случилось. Я знаю, что даже если ночью позвоню, то он придет на помощь", - заявила Лорак.

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Травля Ани Лорак в России

Ани Лорак до сих пор молчит о полномасштабном российском вторжении. За такую позицию ее возненавидели и в Украине, и в России. Если украинцы полностью отреклись от нее, то россияне еще пытаются "давить" на певицу.

Например, недавно она стала судьей шоу "Ты - супер" на росТВ. После этого на нее обрушилось много хейта. Россияне призвали гнать ее поганой метлой.

Масла в огонь подлил активист Сергей Стерненко. Он пошутил, что Лорак помогает ВСУ. В результате в России начали проверку относительно этого вопроса. Как оказалось позже, она ни разу не передавала деньги на помощь украинской армии, несмотря на то, что Россия бомбит ее родную страну.

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