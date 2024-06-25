Актриса разоблачила во лжи крымские телеграм-каналы.

Известная украинская актриса Ксения Мишина разоблачила пропагандистов в сети. Знаменитость показала, какие фейки о ней распространили в аннексированном Крыму.

В своем Instagram актриса опубликовала скриншоты постов местных телеграм-каналов. Пропагандисты обвинили Ксению, что она якобы радовалась обстрелам родного Севастополя. Более того, они написали, что звезда издевалась над пострадавшими.

Из-за этого Мишину накрыла волна критики в сети. Она решила открыть глаза хейтерам и доказала, что крымские каналы врут. Актриса подчеркнула, что никогда не злорадствовала над ранеными и умершими.

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Также она опровергла информацию, что якобы живет в Польше, но на самом деле - в Киеве. Напоследок Ксения снова подчеркнула, что пропагандисты распространили фейк о ней.

"Здесь на меня неожиданно свалилась порция хейта из Севастополя! Поэтому, эти сториз посвящаю своему родному городу! Заказняк! Никаких сториз я не делала! Это полная х**ня со стороны местных Telegram-каналов! Никогда и ни при каких обстоятельствах я не буду радоваться человеческим смертям. Фотошоп и заказуха!" - написала актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что пережил ее сын во время отключения света. Платон попал в конфуз.

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