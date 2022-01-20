Музыкант скончался в октябре от пулевого ранения.

Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве известного советского рок-музыканта Игоря Талькова в октябре 1991 года.

Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Заочный арест Шляфману избрали на два месяца с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания в РФ.

Известно, что с января 1992 года обвиняемый безвыездно проживает в Израиле. Обвинение ему предъявили так же заочно 14 октября 2021 года.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" представлявший интересы певицы Азизы Игорь Малахов, у которого при себе был заряженный револьвер "Наган", спровоцировал конфликт с Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом.

В ходе потасовки охранники повалили на пол Игоря Малахова, а Валерий Шляфман вырвал у него из рук оружие и выстрелил. Пуля попала в Талькова, он скончался на месте.

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Впервые Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

К 1989 году им было написано более двухсот песен.

Бо́льшая часть песен, которые писал Игорь Тальков, не была похожа на лирические "Чистые пруды", и для того, чтобы их исполнять, он создал собственную группу "Спасательный круг".

Из самых известных его композиций следует выделить песни "Я вернусь", "Летний дождь", "Моя любовь".

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