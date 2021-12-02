34-летняя Мила Кузнецова говорит, что из-за внимания водителей к ней существует риск ДТП.

Украинская модель с самой большой грудью Мила Кузнецова рассказала о неожиданной опасности, которая может подстерегать окружающих ее людей.

В интервью "КП в Украине" она призналась, что ее грудь может стать причиной ДТП, если водители отвлекутся на нее. Говоря о забавных ситуациях, связанных с размером ее бюста, модель рассказала:

"Например, мы идем с подругой, а проезжающий мимо велосипедист засматривается на нас, переворачивается через руль и падает. Мы так испугались! А он нам: "Нельзя таким красивым по улицам ходить!" Подобных ситуаций было много…"

По ее словам, когда "водители засматривались", их машины врезались друг в друга.

"Все засматриваются, а за рулем нужно быть осторожным!", - говорит 34-летняя Кузнецова.

Читайте также"Ставили на колени": модель с самой большой грудью в Украине шокировала рассказом о семье и комплексахОна добавила, что привыкла к удивленным комментариям со стороны, а также к тому, что "все заглядывают в декольте".

Кто такая Мила Кузнецова

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она является украинской моделью плюс сайз. Получила известность как обладательница натуральной груди 13-го размера.

Была участницей украинского проекта "Модель XL", а также представляла Украину на конкурсе "Miss Universe Plus Size 2019".

Автор: Виолетта Орлова