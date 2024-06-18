Украинский певец Иво Бобул публично прокомментировал последние резкие высказывания Василия Вирастюка. Недавно спортсмен назвал исполнителя "толстым мешком г*вна".
Бобул не стал молчать и отреагировал на слова мужчины.
"Кто он - Вирастюк? Оскорбления, которое он мне нанес со своими друзьями, я не забыл. И оскорблять меня не надо никогда, потому что за это очень дорого можно заплатить", - сказал Бобул в интервью "Сніданку з 1+1".
Также он добавил, что другие публичные люди с ним общается нормально. Например, Иво вспомнил ситуацию с боксером Александром Усиком.
"Почему Усик мне звонит? Он тренируется под мои песни. Я ему звоню. Говорю: "Братик, я тебе очень благодарен. Хотел бы, чтобы мои песни дали тебе силы, потому что в них есть вся сила народа". Есть же нормальные люди, правда? Почему нельзя так?", - подчеркнул певец.
Что известно о конфликте Иво Бобула и Василия Вирастюка
Конфликт между артистом и спортсменом произошел еще в 2016 году. Тогда Вирастюк опубликовал видео, где высмеял именной номер певца в одном из отелей в Черновцах.
Затем Бобул прокомментировал его поведение и отметил, что это "свинство".
"Ко мне с иронией относиться не нужно. Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне это должно быть уважение, потому что я - народный артист Украины", - отмечал Иво.
До сих пор мужчины не могут найти общий язык и не хотят идти на примирение.
Напомним, недавно Василий Вирастюк официально развелся с экс-женой и впервые показал новую избранницу.