Мужчины уже не первый год конфликтуют.

Украинский певец Иво Бобул публично прокомментировал последние резкие высказывания Василия Вирастюка. Недавно спортсмен назвал исполнителя "толстым мешком г*вна".

Бобул не стал молчать и отреагировал на слова мужчины.

"Кто он - Вирастюк? Оскорбления, которое он мне нанес со своими друзьями, я не забыл. И оскорблять меня не надо никогда, потому что за это очень дорого можно заплатить", - сказал Бобул в интервью "Сніданку з 1+1".

Также он добавил, что другие публичные люди с ним общается нормально. Например, Иво вспомнил ситуацию с боксером Александром Усиком.

"Почему Усик мне звонит? Он тренируется под мои песни. Я ему звоню. Говорю: "Братик, я тебе очень благодарен. Хотел бы, чтобы мои песни дали тебе силы, потому что в них есть вся сила народа". Есть же нормальные люди, правда? Почему нельзя так?", - подчеркнул певец.

Что известно о конфликте Иво Бобула и Василия Вирастюка

Конфликт между артистом и спортсменом произошел еще в 2016 году. Тогда Вирастюк опубликовал видео, где высмеял именной номер певца в одном из отелей в Черновцах.

Затем Бобул прокомментировал его поведение и отметил, что это "свинство".

"Ко мне с иронией относиться не нужно. Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне это должно быть уважение, потому что я - народный артист Украины", - отмечал Иво.

До сих пор мужчины не могут найти общий язык и не хотят идти на примирение.

Напомним, недавно Василий Вирастюк официально развелся с экс-женой и впервые показал новую избранницу.

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