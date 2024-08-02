Мальчик много занимается со специалистами по развитию речи.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова - похвасталась достижениями их 3-летнего сына Михаила.

Ранее она рассказывала, что у мальчика есть задержка речи, однако на днях он сказал первые слова. Видео с этим трогательным моментом Екатерина опубликовала у себя в Instagram, а также показала нелегкий путь к желаемому результату.

"За этим видео так много стоит", - отметила Репяхова.

Реакция подписчиков

Видео начали активно комментировать подписчики и поздравлять звездных родителей с первыми успехами сыночка.

"Миша молодчинка! А вы просто невероятная мамочка"

"Я плачу... Вы замечательные"

"Прекрасный мальчик! Все у вас получится и все будет хорошо! Только вперед"

"Незабываемые моменты"

"Успехов Мише в развитии. Счастливой судьбы".

К слову, сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой поставили диагноз диспраксия, то есть неврологическое расстройство, из-за которого наблюдается нарушение произвольных движений ребенка. По словам блогерши, Миша все слышит, но не реагирует на слова. Поэтому он почти каждый день, 6 раз в неделю, занимается со многими специалистами, в частности, с логопедом, а также проходит нейрокоррекцию, дельфинотерапию и многое другое. Репяхова отмечала, что будет всегда поддерживать сына и делать все для его развития.

Напомним, недавно жена Павлика рассказала, хотят ли они второго ребенка.

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