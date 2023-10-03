Они решили показать россиянам отношение к ним.

Супруга украинского комика Юрия Ткача - Виктория - вместе с дочерью Лизой отправилась на отдых в Турцию. Как оказалось, с ними в одном отеле жили россияне.

Женщина решила сразу им показать, что она украинка. Как рассказал Ткач в программе "Ближе к звездам", его супруга очень громко разговаривала на украинском языке.

А в день отъезда она, заручившись поддержкой супруга, решила показать россиянам отношение украинцев к ним. Так, Виктория позвонила Юрию и поставила телефон на громкую связь.

"Я ей говорю: "Все, солнышко. Ждем всей Украиной. Слава Украине! Смерть ворогам! Путин – х*йло. Русский военный корабль, иди на х*й", – пересказал Ткач разговор с супругой.

Он добавил, что россияне никак не отреагировали на это. Никаких конфликтов не было.

Напомним, ранее Юрий Ткач признался, знали ли участники "Квартала 95" о полномасштабном вторжении заранее. Он уточнил, что о вторжении догадывалась его супруга Виктория.

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