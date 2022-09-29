Артист прокомментировал слухи, которые активно распространяются в соцсетях.

Известный украинский юморист и актер Юрий Ткач рассказал, знал ли он и его коллеги из студии "Квартал 95" заранее о полномасштабном вторжении в Украину. Деталями он поделился в интервью ЖВЛ.

"Не было такого, что у нас в "Квартале" там какая-то информация была, либо в группах где-то, либо Зеленский кому-то позвонил по телефону", - сказал Юрий Ткач.

Он уточнил, что о вторжении догадывалась супруга Юрия Виктория. Ее брат ввиду своей работы в одной из важных структур предупредил сестру. Именно поэтому накануне Виктория забрала Юрия с премьеры фильма и они поехали домой.

Видео дня

"Меня Вика даже вытаскивала, говорит: "Давай, пошли". Я говорю: "Что случилось?". Она говорит, что война. А у нее брат работает в определенных органах, позвонил, сказал, что да", - поделился воспоминаниями Юрий.

В ночь с 23 на 24 февраля он также созванивался с Евгением Кошевым, чтобы обсудить это.

"В час ночи я позвонил ему, говорю: "Братан, извиняюсь, что я тебя разбудил. Говорят, что война". Он говорит: "Ткач, иди выпей и ляг спать", - вспомнил Юрий.

Напомним, недавно разгорелся скандал из-за того, что Владимир Зеленский наградил своих бывших коллег Александра Пикалова и Евгения Кошевого орденами в честь Дня Независимости Украины. Кошевой прокомментировал, что награда была получена исключительно за его волонтерскую деятельность, и никак не связана с личными отношениями с действующим президентом.

Вас также могут заинтересовать новости: