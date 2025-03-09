Юморист пережил кризис с любимой после 13 лет в отношениях.

Известный украинский юморист, капитан шоу "Я люблю Украину", актер Студии "Квартал 95" Юрий Ткач признался, что оказался на грани развода с женой Викторией. Комик раскрыл, как им удалось преодолеть кризис в браке и кто спас их отношения.

В интервью для программы "Ближе к звездам" знаменитость поделился, что сложный период в отношениях с любимой начался в прошлом году. Пара столкнулась с недоразумениями и пережили кризис. Супруги даже разъехались на некоторое время. Они думали над разводом, но дело до этого не дошло. Причины кризиса пара не раскрыла, но намекнула, что произошло это на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы все знаем о том, что во время войны очень много пар начало разводиться. И мы не исключение. Мы попали в такую же историю. Мы разъехались, но никто не подавал на развод. Мы просто неслись в яму. И надо было остановиться для того, чтобы понять, есть ли чувства, любовь и желание идти дальше. Мы наломали дров", - поделился Ткач.

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Супруги вместе уже 13 лет. Они воспитывают 10-летнюю дочь Елизавету. Виктория говорит, что за эти годы между ними были разные моменты, но этот период был самым сложным для них обоих. У каждого из партнеров были обиды, из-за которых они не могли найти общий язык.

"За почти 13 лет вместе мы прошли очень много разных моментов. Это был, мне кажется, самый большой такой кризис в наших отношениях. У каждого были какие-то свои обиды и эта вся история", - рассказала жена юмориста.

По словам звезд, их брак спасла дочь. Оказалось, что в сложный момент именно девочка стала опорой для обоих родителей. Она поддержала родных и заставила их задуматься над будущим их семьи, из-за чего Юрий и Виктория решили обратиться к специалистам. Эксперты по психологии помогли им преодолеть кризис, и сейчас они наслаждаются супружеской жизнью. Более того, на фоне всего пережитого комик еще раз сделал предложение избраннице, и влюбленные планируют заключить церковный брак.

"Просто первый раз Юра сделал мне предложение дома, в квартире, которую мы снимали. Он с одним тюльпаном, с кольцом. Я смотрела вообще какой-то сериал на диване. И там он мне сделал предложение. А на этот раз это было больше эмоционально, потому что мы уже пришли к этому с новым пониманием друг друга", - отметила женщина.

Напомним, ранее Юрий Ткач раскрыл свой секрет похудения на 10 килограммов и удивил, что ему помогло. Юморист отказался от строгих диет и ограничений и решил пойти другим путем.

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