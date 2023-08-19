Он сказал, что выезжал за границу официально, поэтому люди, распространившие клевету, понесут наказание за это.

Украинский шоумен Юрий Горбунов впервые за долгое время дал большое интервью, в котором ответил на все упреки о якобы незаконном выезде за границу весной 2022 года.

В разговоре с Алиной Доротюк он сказал, что все его выезды были официальными. Они зафиксированы в его паспорте и там есть все штампы, которые необходимы.

Горбунов добавил, что уже подал заявление в соответствующие органы на СМИ, которые распространяли фейки о его якобы незаконных пересечениях границ.

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"То, что написали "Цензор.Нет" и подобные издания, которые их поддержали и которые принадлежат к определенной политической силе, будут нести официальную во всеуслышание ответственность. Я уже подал заявление в соответствующие органы для того, чтобы это расследовали. И те люди, которые сделали эту клевету, обязательно будут извиняться", - сказал Горбунов.

Он добавил, что за время полномасштабной войны нигде не отдыхал. А если и выезжал за границу, то только ради помощи Украине.

"Я не отдыхал на испанских курортах. Я был в Барселоне и Жироне - там, где были концерты с Дзидзьо и Александром Пономаревым", - подытожил шоумен.

Отметим, Юрий Горбунов с 24 февраля активно ведет информационную войну, помогает украинской армии и собирает деньги на помощь Украине. А его супруга Екатерина Осадчая и вовсе создала проект "Пошук зниклих", в рамках которого помогает семьям найти пропавших родственников.

Напомним, Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования на производство сериала.

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