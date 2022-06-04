Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского теперь жена экс-замминистра экономики.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вышла замуж. Ее избранником стал бывший заместитель министра экономики, 36-летний политик Павел Кухта. 4 июня они поделились счастливым снимком с обручальными кольцами.

Свадьбу в привычном ее понимании влюбленные планируют сыграть после победы Украины. На роспись Юлия и Павел особо не наряжались - пришли в джинсах и футболках.

"Кто-то сказал, что четвертое число - к счастью. Праздновать будем после наступления мира. Но любовь важна ежеминутно", - написала Юлия Мендель на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее УНИАН рассказал о 5 украинских певицах, которые вышли замуж за своих продюсеров.

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