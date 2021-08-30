Мендель похвасталась фигурой / instagram.com/iuliia_mendel
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского - Юлия Мендель - опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в купальнике на берегу моря.
Девушка подобрала черный раздельный купальник, который идеально сочетается с ее цветом волос. В кадре Мендель сидит на берегу моря с распущенными волосами, а на нее летят брызги воды.
"Путешествуй! Мир - это книга. Тот, кто не путешествует, считывает только первую страницу", - подписала кадр Мендель.
"Необычной красоты женщина", "Боже, какой кайф", "Волшебная", "Вот здесь настоящая Юлия Мендель", - пишут поклонники в комментариях.
Мендель похвасталась фигурой / instagram.com/iuliia_mendel
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