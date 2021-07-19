Российский шоумен Рустам Солнцев опубликовал на своей странице в Instagram фото певицы Аллы Пугачевой с голыми ногами. Снимок всколыхнул сеть, внешний вид Примадонны оценили не все комментаторы.
На фото Пугачева запечатлена в концертном наряде. Певица одета в рубашку, под которой совсем не видно, надела ли Примадонна юбку или брюки. Свой наряд артистка дополнила стильными аксессуарами: ремнем на талии и солнцезащитными очками на цепочке.
Архивный снимок сделан во времена, когда звезда еще была молодой, носила густую шевелюру и не делала пластические операции.
"Сочная", "русская Джей Ло", "красивая", "раньше было лучше", "юбку забыла", "ножки зачет", "да вообще она раньше выглядела как продавщица в мясном отделе", "женщина не умеющая одеваться", - написали пользователи сети под архивным фото Пугачевой.
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