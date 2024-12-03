Известный украинский актер высказался о языковом вопросе: 'Не могу вычеркнуть 20 лет жизни'

Жилюк перешел на украинский, но не сразу.

Украинский актер Иван Жилюк, снявшийся во многих украинских сериалах, высказался о языковом вопросе. Он признается, что до сих пор общается на русском, но только с одним человеком.

"Честно скажу, это сложный для меня вопрос, один из моих внутренних конфликтов. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что такое язык, насколько он влияет на нас, и как это важно. С другой - я с бабушкой общаюсь на русском. Я не могу отрицать или вычеркнуть в один миг 20 лет своей жизни, светлые воспоминания о родном человеке. Это мне больно", - отметил Иван в интервью УНИАН.

Как он рассказал ранее, его бабушка живет на оккупированной территории, в Харцызске. Он сложно переживает то, что они больше никогда не увидятся, однако при каждой возможности родные люди стараются созваниваться.

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При этом Жилюк говорит, что в детстве часто просил бабушку разговаривать с ним на украинском, несмотря на то, что они жили в русскоязычном регионе.

"Помню, когда мне было лет пять, я постоянно говорил ей: "Давай поговорим на украинском". У нас в городе из шести школ только одна была украинская. Но в городе достаточно много было людей украиноязычных. Честно говоря, я полностью перешел на украинский не сразу, но это оказалось не так трудно", - добавил актер.

Напомним, ранее Иван Жилюк рассказал о тяжелом детстве и почему рос без родителей.

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